التقى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة، اليوم، أمين عام مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» الدكتور سعود بن سعيد المتحمي.

واستمع خلال اللقاء لشرح عن المشاريع المشاركة في معرض إبداع للعلوم والهندسة «إبداع 2022» الذي ستُنظمه المؤسسة برعاية سموه خلال الفترة 2-5 فبراير المُقبل في مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، وتتضمن نحو 152 مشروعاً بحثياً للطلبة من مختلف مناطق المملكة في 20 مجالاً علمياً، تشمل مجالات حيوية ذات أولوية وطنية تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار الدكتور المتحمي إلى أن هذه المشاريع ستُنافس في المعرض الختامي للفوز بجوائز الأولمبياد ونيل شرف تمثيل المملكة في معرض ريجينيرون للعلوم والهندسة «ايسف 2022» الذي سيُقام في الولايات المتحدة في شهر مايو 2022، مُثمناً رعاية سمو الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز لـ «معرض إبداع 2022» متمنياً التوفيق للمتنافسين للفوز بتمثيل المملكة في هذا المحفل الدولي المهم.