دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي روبوت تطهير المسجد الحرام، وذلك ضمن مبادرة كيف نكون قدوة في العالم الرقمي، ويعمل الروبوت لمدة 4 ساعات، بسعة تتجاوز 68 لترا للماء، ويغطي أكثر من 1000 متر مربع لكل ساعة عمل. ويقوم الروبوت بعمليات غسيل وتطهير الأرضيات بجودة عالية، ولمدة 4 ساعات دون أي تدخل بشري، كما يستعين في أداء مهامه بكاميرات وحساسات أرضية وعلوية وأحزمة أمان وخاصية قراءة الأجسام الصغيرة والكبيرة لمنع الاصطدام بالأشخاص أو العوائق الأرضية. ويزن الروبوت الذكي 300 كيلوغرام مع خزان بسعة 68.14 لتر للماء النظيف، و68.14 لترا للماء من الأرضيات، كما يبلغ عرض عملية النظافة الواحدة (51CM) وعرض مساحة يبلغ (68CM) ويغطي 2045.26 متر مربع لكل ساعة عمل وسرعة تراوح بين 0 و5 كيلو بالساعة. ويتميز الروبوت بالشحن السريع والموفر للطاقة، كما جرى تجهيزه بـ 8 كاميرات تعمل كحساسات قُسمت وفق الترتيب التالي:حساسات ليدر بزاويه (190) تمتد لـ25 مترا، وحساسات (3د) لقراءة المنطقة المحيطة بثلاثة اتجاهات على شكل مستطيل، وحساسات (2د) لقراءة المنطقة المحيطة باتجاهين. ويوفر الروبوت خاصية تعمل على إرسال رسائل sms مع الصور لرقم هاتف يتم ربطه بالروبوت كما تتميز الماكينة بهدئها وعدم إصدار أصوات ممكن أن تؤثر على أجواء المصلين والطائفين في المسجد الحرام.