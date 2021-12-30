أعلنت المراكز الأمريكية للحد من الأمراض ومكافحتها أمس الأول، أن 89 سفينة سياحية اكتشفت فيها إصابات بكوفيد-19. واعتبرت أن ذلك يوجب إجراء تحقيق رسمي. وناشد السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال شركات السفن السياحية والوكالات الصحية منع إبحار تلك السفن، لأنها تنشر الوباء في كل مكان ترسو فيه.وكانت شركات السفن السياحية فرضت تدابير مشددة، تشمل إلزامية ارتداء الكمامات، وشهادة التحصين على متن تلك السفن الفخمة. بيد أن التسارع الجنوني لتفشي سلالة أوميكرون أدى إلى عدد متزايد من الإصابات على متنها، ما اضطر السلطات في عدد من الموانئ إلى رفض السماح برسوها. وتمسكت شركة كارنيفال كورب، وهي إحدى أكبر الشركات المالكة للسفن السياحية، في تقرير نشرته بلومبيرغ أمس، بأن التدابير الاحترازية على متن سفنها أثبتت فعاليتها مراراً خلال السنة الماضية.وتملك كارنفال كورب 32 من السفن الـ89 التي تطالب المراكز الأمريكية بإجراء تحقيق في شأن تفاقم أزمتها الصحية، بينما تملك شركة كروز لاين النرويجية 15 سفينة منها، بينما تملك شركة والت ديزني كروز لاين أربعاً منها. وأوضح مسؤول في إحدى تلك الشركات أن البيانات الأخيرة تؤكد أن غالبية الإصابات على متن السفن السياحية إما أنها غير مصحوبة بأعراض ظاهرة، أو أنها خفيفة الأعراض.