نيابة عن مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن حثلين اجتمع الأمير سلطان بن سعود بن محمد نائب رئيس المنظمة وبحضور أمين عام المنظمة الدولية للإبل (ICO) الدكتور مبارك السويلم بمقر المنظمة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد مع الدكتور أبوبكر عبد العزيز محمد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» لدى المملكة العربية السعودية والوفد المرافق له ممثلاً في السيد راجيف ميهتا كبير الإحصائيين وفهد الجمحان خبير في الثروة الحيوانية والسيدة زونيتا الزبير إخصائية شراكة، حيث تقام فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل النسخة السادسة بمشاركة وفد من برنامج منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية، ضمن زيارة رسمية يقوم بها الوفد للمنظمة.

وناقش المجتمعون عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين شملت خطة العمل المشتركة بين المنظمة الدولية للابل ومنظمة الأغذية والزراعة للسنة الدولية للإبل 2024، كما تم الاتفاق على توحيد الجهود لتغذية قاعدة البيانات العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة بمعلومات تفصيلية عن الإبل، والاتفاق على تنظيم برامج وورش عمل دولية لجميع مجالات علوم الإبل. كما تم الاتفاق على وضع إجراءات تنظيمية وإدارية داخلية بين المنظمة الدولية للإبل ومنظمة الأغذية والزراعة للسنة الدولية للإبليات 2024 ومنها إطلاق شعلة خاصة لسنة الإبليات على أن تطلق في يناير 2024 في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في الصياهد، وإطلاق مشاريع إستراتيجية بحثية مشتركة.

الجدير بالذكر أن الوفد تابع مسابقات الجمال للإبل وعددا من الفعاليات المصاحبة الأخرى مثل معرض صور الإبل (أفلا ينظرون) ومنطقة الإبليات والخيمة الشعبية.