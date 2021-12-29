أكد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أن ما توليه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمين من اهتمام بالقطاع الصحي وتطوير نماذج التشغيل وتقديم خدمات الرعاية الصحية سيسهم في إحداث نقلة نوعية من خلال التوسع في توفير الخدمات الطبية عالية الجودة للمواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص.

وقال أمير الجوف في تصريح صحفي: إن ما أعلنت عنه وزارة الصحة بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص من طرح إبداء الرغبات لمشروع مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف بالشراكة مع القطاع الخاص وفق نموذج التصميم والبناء والتمويل والتشغيل غير الطبي والصيانة والنقل، يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير الخدمات الطبية والصحية في مختلف مناطق المملكة؛ للتسهيل على المواطنين وخدمتهم في أماكنهم ويسهم في توفير الخدمات الطبية التخصصية للمستفيدين بالمنطقة، مؤكداً حرص الإمارة على تقديم جميع أوجه الدعم والتسهيلات لمختلف المشروعات التنموية والخدمية، وتحقيق خطط وبرامج وسياسات الدولة الرامية للارتقاء بالأداء والخدمات الأساسية، مضيفاً أن برنامج التخصيص أحد ثمرات رؤية 2030، التي حققت الكثير في وقت وجيز من عمر الزمن، حيث تضمنت زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الرعاية الصحية. وفي ختام تصريحه، رفع سموه الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما تحظى به منطقة الجوف وسائر مناطق المملكة من مشروعات نوعية في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية والخدمية.