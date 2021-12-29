تأهل 7 طالبات موهوبات و طالبان موهوبان من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، للمشاركة في التصفيات الختامية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي أولمبياد العلوم والهندسة، إبداع (2022)، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) بالتعاون مع وزارة التعليم بعد أن اجتازوا مرحلة المعارض المركزية.

من جهته، هنأ مدير عام التعليم ناصر بن عبد الله العبد الكريم أبناءه وبناته الطلاب والطالبات المتأهلين، معبرا عن سعادته بما حققوا من تأهل للتصفيات الختامية، سائلاً الله لهم التوفيق والفوز في المرحلة القادمة، كما قدم شكره وتقديره لإدارة الشؤون التعليمية (بنين - بنات) ممثلةً بإدارتي الموهوبين والموهوبات وللأسر وللمدارس ولكل من كان خلف هذا الإنجاز.

وستجرى التصفيات الختامية لإبداع 2022 في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.

الجدير بالذكر، أن هذا الأولمبياد يأتي بهدف إكساب الطلبة الموهوبين مهارات البحث العلمي في المجالات العلمية والتقنية وتوفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتماماتهم بما يسهم في تطوير مواهبهم العلمية لتمثيل المملكة في المحافل العربية والدولية.