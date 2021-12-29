تسلمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف مشروع مجمع نخب التعليمي للبنات، أحد أبرز المشاريع التعليمية الحديثة والذي بلغت تكلفته الإجمالية نحو 25 مليون ريال، وذلك ضمن خطة الإدارة للتخلص من المباني المستأجرة وإحلالها بمبان حكومية ذات بيئات تربوية جاذبة للطلبة.

وأكد لـ "عكاظ" المدير العام للتعليم بالطائف طلال بن مبارك اللهيبي أنه تم استلام مشروع مجمع البنات التعليمي بحي نخب من المقاول المتعهد بالتنفيذ وذلك بنسبة إنجاز 100%، بعد أن كان متعثرا في المرحلة السابقة، مبينا أن المبنى يحوي 3 مدارس بمراحل مختلفه (روضه وابتدائية - متوسطه - ثانوية )، إضافة إلى وحدتي سكن للحارس، فيما يحتوي على 22 فصلا دراسيا للمرحلة الابتدائية والروضة إضافة إلى 21 فصلا للمرحلة المتوسطة و21 للمرحلة الثانوية، بينما تقدر الطاقة الاستيعابية للمبنى كاملاً 2200 طالبة، كما يحتوي المبنى على العديد من التجهيزات منها 3 معامل للعلوم و4 معامل كمبيوتر ومعامل للتربية الفنية ومصادر التعلم ومكتبات وغرف للمعلمات والإداره.

وأشار اللهيبي إلى أن إدارة الإشراف والتنفيذ بإدارة شؤون المباني عملت على معالجة التعثر، من خلال زيادة العمالة وتوفير المواد والتوريدات اللازمة من قبل مقاول المشروع للانتهاء منه بأسرع وقت، وهو ما تحقق.

ونوه اللهيبي بالدعم السخي واللا محدود الذي يحظى به قطاع التعليم في المملكة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لخدمة التعليم في هذا الوطن الغالي، مثمنا جهود مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه على حرصهم المستمر واهتمامهم بكل ما يخدم التعليم في المنطقة، مقدما شكره لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ونائبه على رعايتهم واهتمامهم بالتعليم وتحسين البيئة المدرسية للطلبة.

كما ثمن جهود فريق العمل بالخدمات المساندة على جهودهم الموفقة في المتابعة والإشراف على تنفيذ المشاريع متمنيا لهم التوفيق.