أكد عضو هيئة التدريس بقسم الكيمياء بجامعة نجران الأستاذ الدكتور أحمد عمر أنه سيبقى وفياً ومحباً لهذا البلد وقيادته، معبراً عن فخره واعتزازه بالشرف الذي ناله، وذلك بعد الثقة الملكية بمنحه الجنسية السعودية.

ورفع الدكتور أحمد عمر شكره وامتنانه لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة حصوله على الجنسية.

بدوره قدم رئيس جامعة نجران الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الخضيري التهنئة للدكتور أحمد على الثقة الملكية بمنحه الجنسية السعودية، كما رفع شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على منحها شرف الجنسية للكفاءات العلمية التي ستخدم هذا البلد المعطاء في النهضة التي يعيشها.

والدكتور أحمد يتمتع بسيرة علمية زاخرة، حيث حصل على درجة الدكتوراة في أشباه الموصلات والهندسة الكيميائية من جامعة شنبك الوطنية في كوريا الجنوبية عام 2007 بتخصص «تكنولوجيا أشباه الموصلات النانوية»، التي تشمل تحضير ودراسة المواد النانوية والتطبيقات التكنولوجية المتقدمة لها. وفي عام 2009 التحق بجامعة نجران أستاذا مساعدا بقسم الكيمياء وساهم بشكل رئيسي في تأسيس وإنشاء مركز المواد المتقدمة وأبحاث النانو بالجامعة.

كما أن لديه العديد من المساهمات البارزة لا سيما في مجال علم النانو والتقنية النانوية حيث نشر حتى الآن 6 براءات اختراع، وأكثر من 575 مقالة بحثية أصيلة و30 مقالة مراجعة في المجلات العلمية الدولية ذات التصنيف العالي، و31 فصلًا في مجموعة من الكتب، و21 مقالة افتتاحية، إضافة إلى المساهمة في المئات من وقائع المؤتمرات.

ويعدُّ الدكتور أحمد أول عالم في العالم يبلغ عن تصنيع جهاز استشعار الهيدرازين باستخدام تراكيب ZnO النانوية والحاصلة على براءتي اختراع أمريكية وكورية، وعمل خبيرا دوليا معترفا به في مجال التكنولوجيا النانوية، كما أن أعماله تم الاستشهاد بها من عدد كبير من العلماء في جميع أنحاء العالم حيث بلغ عدد الاستشهادات أكثر من 21769، ومؤشر الرقم القياسي: 77 (h-index)، 391 (i10 index).

وحازت أعمال الدكتور أحمد العديد من الجوائز، منها على سبيل المثال لا الحصر:

- جائزة أفضل بحث من المعهد الكوري للمهندسين الكيميائيين بكوريا الجنوبية عام 2004.

- جائزة أفضل ورقة علمية من قبل الاتحاد الدولي لجمعيات أبحاث المواد (IUMRS).

- جائزة أفضل باحث.

- جائزة المقالة العلمية ذات معامل التأثير الأكبر.

- جائزة أكبر عدد من المنشورات المقدمة من Brain Korea-21 بكوريا الجنوبية.

- جائزة العالم الشاب من جمعية أبحاث المواد الأوروبية بفرنسا.

- جائزة أفضل باحث من جامعة نجران 2009.

- جائزة أفضل باحث من جامعة نجران 2010.

- جائزة أفضل 100 عالم في مجال العلوم النانوية وتقنية النانو من IBC كامبريدج بإنجلترا 2012.

- جائزة المراعي للبحوث المبتكرة بالمملكة العربية السعودية 2013.

- جائزة أفضل باحث، إضافة إلى جائزة تقدير العلوم من قبل مؤتمر ومعرض الكويت الدولي لتقنية النانو بالكويت 2016.

- جائزة NRI لعام 2016، وجائزة أكاديميات بالإمارات العربية المتحدة من TIMES NOW وICICI بالهند.

- جائزة أستاذ زائر بجامعة Beihang عام 2016، وجامعة Chongqing عام 2017، وجامعة South West عام 2017 وجميعها في الصين.

- جائزة موسوعة النشر، جامعة نجران 2018.

- جائزة المراعي لعلماء العالم المتميزين 2019.

كما حقق الدكتور أحمد عددًا من الإنجازات وأهمها:

- المساهمة في تحرير أول سلسلة كتب في العالم حول «التراكيب النانوية لأكاسيد المعادن وتطبيقاتها» (مجموعة من 5 مجلدات، 3500 صفحة مطبوعة) منشورة بواسطة المنشورات العلمية الأمريكية ASP.

- سلسلة كتب عن «موسوعة تكنولوجيا أشباه الموصلات النانوية» (مجموعة من 7 مجلدات، 4210 صفحات)، منشورة بواسطة المنشورات العلمية الأمريكية ASP.

ويشغل الدكتور أحمد حالياً منصب رئيس تحرير العديد من المجلات العلمية المشهورة عالميًا في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكوريا الجنوبية. كما أن له إسهامات كبيرة في دعم الباحثين السعوديين والمبتعثين في مجال تطبيقات النانو من داخل وخارج جامعة نجران. وحاليا يعتبر الأستاذ الدكتور أحمد عمر واحدا من أفضل %1 من العلماء على مستوى العالم الذين يتم الاستشهاد بأبحاثهم وفقا لتصنيف جامعة ستانفورد.