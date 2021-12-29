أكدت الأرقام الأخيرة ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية لتتجاوز 3 مليارات ريال، بنسبة تزيد على 3% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة، لتؤكد ارتفاع ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد السعودي، خصوصاً أن الاستثمار في سوق الأسهم دلالة على مستقبل الاقتصاد ومقدار التفاؤل المستقبلي فيه.وما يؤكد التفاؤل بالاقتصاد المحلي هو ارتفاع الأسهم بنسبة تقارب 30% خلال العام الحالي 2021، وتعد الأسهم معياراً رئيسياً للوضع المستقبلي، لأن أسواق الأسهم عادة ما تسبق التوقعات، وارتفاعها الأخير يعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالمستقبل الاقتصادي في ظل رؤية 2030.وكانت هيئة السوق المالية سمحت بقبول اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري؛ الذي يستثمر جزءاً أو كامل أصوله في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يعد خطوة إيجابية ستسهم في خلق مزيد من التحفيز والجذب للمستثمرين في هذا النوع من الاستثمارات وتمنحهم مزيداً من الخيارات.