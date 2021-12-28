دشّن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في محافظة تيماء اليوم مشاريع تنموية وخدمية جديدة، وتفقد سير العمل في عدد من المشاريع القائمة، التي بلغت تكلفتها أكثر من 500 مليون ريال، وتتبع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجامعة تبوك.

وكان في استقباله في موقع عرض المشاريع بمقر الكلية الجامعية بالمحافظة رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، ومحافظ تيماء سعد بن نايف السديري، ورئيس بلدية تيماء المهندس سلامة بن هليل البلوي، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف بن هابس الحربي.

وفور وصوله دشن مبنى الكلية الجامعية، الذي بلغت تكلفة إنشائه أكثر من 134 مليون ريال واشتمل على الفصول والمعامل وقاعات للحاسب الآلي والمبنى الإداري ومبنى للشبكات ومكتبة ومسرح ومطعم.

عقب ذلك دشن أمير تبوك مشاريع بلدية المحافظة، ومنها مبنى المركز الحضاري، الذي بلغت تكلفة إنشائه أكثر من 9 ملايين ريال ويضم مبنى ومواقف للسيارات ومسرحاً وقاعة للطعام وصالة لكبار الزوار وبهوا رئيسيا وقاعة متعددة الأغراض ومكاتب وغرفا للخدمات.

وشاهد سموه عرضاً مرئياً عن المشاريع المستقبلية لبلدية تيماء بإجمالي 200 مليون ريال، وأخرى منفذة التي بلغت تكلفتها ما يزيد على 117 مليون ريال، والمشاريع التي تحت التنفيذ بتكلفة بلغت 48.171.958 ريالا، واستمع لشرح موجز من رئيس بلدية المحافظة عن تلك المشاريع المتضمنة مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار وأعمال سفلتة وأرصفة وإنارة وتحسين وتطوير وتجميل المنطقة التاريخة والمداخل ومعالجة التشوه البصري، وإنشاء أسواق المواشي والأعلاف والمسلخ، وتسوير المقابر وإنشاء مشتل وإنشاء مبنى للبلدية، كما اطلع سموه على سير العمل في مشاريع البلدية الاستثمارية.

ثم دشن مبنى التأهيل الشامل بالمحافظة الذي بلغت تكلفة إنشائه أكثر من 46 مليون ريال ويضم صالة متعددة الأغراض وعيادة للأسنان وصالات للعلاج والطعام وأخرى للزيارات، إضافة للمهاجع.

وقال الأمير فهد بن سلطان في تصريح صحفي عقب تدشين هذه المشاريع: «أنا سعيد اليوم بتواجدي في محافظة تيماء التي لها مكانتها الخاصة في قلوب السعوديين، وتاريخ تيماء تاريخ حافل ليس من مئات السنين فحسب بل من آلاف السنين، وهناك حضارات نشأت في هذه المحافظة ولا تزال آثارها باقية حتى الآن، وهناك سعي كبير لإظهارها للعالم، وهي مقتنيات هائلة جداً، والجهات المختصة تسعى ليل نهار لإبرازها، ومن الطبيعي بالنسبة لي أن ألتقي أهالي تيماء، الناس الذين لهم دور كبير في تأسيس هذه البلاد، رجالا ونساءً، ولهم ماض عظيم، وتاريخهم يزخر بالشخصيات البارزة، ومن يقرأ تاريخ تيماء سيعرف هذا الأمر جيداً»، منوهاً سموه بالمشاريع التي تم تدشينها، وستخدم أبناء وبنات المحافظة، بقيمة تتجاوز 500 مليون ريال.

وفي ختام تصريحه أعرب الأمير فهد بن سلطان عن شكره لله أولا ثم للقيادة الرشيدة على ما تحظى به المنطقة ومحافظاتها ومراكزها التابعة من دعم مستمر لتحقيق نهضة تنموية شاملة، مؤكداً أن المشاريع مستمرة في عموم المنطقة، مشيداً بالتناغم بين الجهات في سبيل تحقيق التكامل في المشاريع كافة.