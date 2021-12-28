دشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي أمس (الاثنين) المجمع التعليمي للبنات بحي المروة التابع لمكتب التعليم بشمال جدة (بنات)، الذي يشتمل على 3 مراحل دراسية (ابتدائي، متوسط، ثانوي)، بحضور مساعد مدير عام تعليم جدة للخدمات المساندة عبدالعزيز الرفاعي والمساعدة للشؤون التعليمية (بنات) منال اللهيبي، ومديرة مكتب التعليم بشمال جدة (بنات) أماني باعكضة، وذلك بالابتدائية 93 بالمجمع.

وقام المسعودي بجولة على مرافق مدرسة المرحلة الابتدائية، شملت الفصول الدراسية والفناء الداخلي والخارجي، وتفقد مخارج الطوارئ والمقصف والمعامل وغيرها من المرافق التي نفذت وفق أحدث المواصفات لتوفير البيئة الجاذبة والآمنة لمنسوبات المدرسة.

وفي ختام الجولة، أوضح مدير عام تعليم جدة أن مجمع المروة الجديد يأتي ضمن المشاريع التعليمية الجديدة التي كان من ضمنها مجمع حي الوزيرية الذي تم تدشينه أخيراً، مضيفاً أن ما يحظى به التعليم من اهتمام ودعم القيادة الرشيدة هو امتداد للجهود المباركة للارتقاء بالتعليم والتعلّم في المملكة.

وثمن المسعودي جهود وزارة التعليم وشركة تطوير والخدمات المساندة بتعليم جدة في إخراج المشاريع التعليمية بهذا الشكل المميز لتجويد نواتج التعلم وتحسين المخرجات التعليمية من خلال توفير البيئة التعليمية الآمنة والجاذبة.

من جانبه، أوضح مساعد مدير عام تعليم جدة للخدمات المساندة عبدالعزيز الرفاعي أن المجمع عبارة عن 3 مدارس للبنات (ابتدائى ومتوسط وثانوي)، وكذلك طفولة مبكرة، يضم ٦٣ فصلاً تستوعب أكثر من 2400 طالبة.

وشهد حفل التدشين تقديم عرض مرئي، تضمن مبادرات المدرسة الابتدائية 93 وإنجازاتها واستعراض نماذج من الحصص الافتراضية، قدمته مديرة المدرسة تهاني المطيري.