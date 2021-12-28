ترأس أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة الأمير سعود بن نايف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء) الاجتماع العاشر في الربع الرابع للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة.

وأكد أمير الشرقية أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث لتنفيذ المشاريع التي تلبي احتياجات الأسر المستفيدة وتحقق تطلعاتها وآمالها وتتماشى مع توجهات الدولة في توفير السكن المناسب للمواطنين بشكل عام والأسر المستحقة للإسكان التنموي بشكل خاص.

وفي بداية الاجتماع أشاد أمين المنطقة الشرقية بجهود الإسكان التنموي في خدمة المستفيدين في المنطقة ومتابعة المشاريع المنفذة حالياً.

ثم قدم مدير عام شؤون الإسكان بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالله بن حسين المويهي عرضاً عن منجزات الإسكان التنموي خلال الربع الرابع تم خلالها استعراض حالة مهمات ومشاريع الإسكان التنموي في المنطقة وما تم في ذلك مع الجهات المعنية.

يشار إلى أن لجنة الإسكان التنموي في المنطقة الشرقية يرأسها أمير المنطقة الشرقية، وتضم في عضويتها أمانة المنطقة الشرقية وشرطة المنطقة وفرع وزارة العدل وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والشركة السعودية للكهرباء، إضافة إلى عضوية ثلاثة من أهالي المنطقة، وتهدف لتوفير مساكن للأسر المحتاجة بالشراكة بين جهات القطاع الثالث والقطاع الخاص والمانحين.