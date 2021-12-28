دشّن مدير فرع هيئة الصحفيين في عسير مرعي ناصر عسيري وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالفرع وذلك خلال الاجتماع الذي حضره جميع الأعضاء في مقر الكلية التقنية بأبها.

وأوضح مدير الفرع خلال حديثه ما تم رفعه لأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال عن آلية عمل الفرع، وخطته المستقبلية، فيما شهد الاجتماع اعتماد عدد من القرارات والتوصيات التي تتضمن جدول الدورات التدريبية والتطويرية، والخطة العامة للفرع لمدة عام، وتفعيل المجلس الرياضي، والقيام بزيارات لإدارات حكومية في عسير وهي (جامعة الملك خالد، والإدارة العامة للتعليم، والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني، والغرفة التجارية، وتلفزيون أبها)، وكذلك استكمال قائمة ممثلي المحافظات من الإعلاميين، وتفعيل الشراكات المجتمعية مع كافة القطاعات والجهات ذات العلاقة، وإقامة البرامج النسائية.