أعلنت وزارة التعليم ترقية 32.872 موظفاً وموظفة من منسوبيها ضمن مرحلتين خلال العام الحالي 2021، شملت الأولى ترقية 16.984 موظفاً وموظفة على سلم وظائف الإداريين والإداريات والمستخدمين وبند الأجور في ديوان الوزارة، وإدارات التعليم (المكاتب والمدارس)، والملحقيات الثقافية، مع ترقية 15.888 موظفاً وموظفة خلال المرحلة الثانية.

ويمثل الإعلان أكبر عدد ترقيات في تاريخ وزارة التعليم خلال عام واحد، حيث كان متوسط الترقيات لم يتجاوز 1529 موظفاً وموظفة في السنة الواحدة خلال السنوات الخمس الماضية مقارنة بترقية 32.872 موظفاً وموظفة في العام الحالي 2021، ما يؤكد مواصلة المنجزات النوعية في قطاع التعليم.

وتعكس إجراءات الترقيات خلال العام الحالي اهتمام وزارة التعليم بمنسوبيها، وتقدير مساهماتهم في العملية التعليمية، وكذلك تحفيزهم على الإبداع والابتكار في أداء مهمات عملهم، بما يسهم في رفع كفاءة العمل في المنظومة؛ لتحقيق أهداف الوزارة الإستراتيجية المرجوة من خطط التطوير التي تنفذها، خصوصا تطوير وتأهيل وتدريب الموارد البشرية في قطاع التعليم.

ويساهم الإعلان الأخير عن الترقيات الإدارية في فتح الباب لزيادة الترقيات مستقبلاً؛ لا سيما أن وزارة التعليم أعلنت أن الترقيات عملية مستمرة، كما فتحت الباب لتدريب منسوبيها وتطوير قدراتهم ليكونوا مؤهلين للمراتب والدرجات الوظيفية الأعلى، وتأكيدها الاستمرار في إعلان وإنهاء إجراءات الترقيات بشكل دائم.

وتنفذ وزارة التعليم الترقيات حسب المفاضلة والترشيح وفق معايير وإجراءات وضوابط اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، ولائحة المستخدمين، ولائحة المعينين على بند الأجور الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.