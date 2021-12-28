وقف محافظ الليث الدكتور فيصل بن غازي الحازمي وضيوف المحافظة من مناطق ومحافظات المملكة على أهم المعالم والآثار والمشاريع التنموية بالمحافظة. ومنها جولة على كورنيش مدينة الليث والواجهة البحرية لها، كما شملت الجولة مزرعة الأسماك الحديثة، وهي من المشاريع الناشئة التي يشرف عليها أحد أبناء الليث، وقد حقق المشروع تميزاً وجودة ونال جوائز على مستوى المملكة، كما اشتملت الجولة على زيارة قرية الماء الحار ومنتزه العين الحارة، وتضمنت الجولة كذلك زيارة وادي الليث الذي يعد من أكبر الأودية وتجري به المياه طوال العام، كما تم الوقوف على مزارع البابايا، إضافة إلى جولة للتعرف على وادي ذهب بمركز الرهوة ومشاهدة التكوين الصخري العجيب به، والنزول إلى مواقع الشلالات حيث جريان الماء. وتضمنت الجولة أيضاً زيارة سوق جمعة بني هلال التاريخي الذي يزيد عمره على 400 عام ومشاهدة أهم المعروضات التراثية، وتوجه الوفد بعدها لزيارة المجموعة الوطنية للاستزراع المائي (نقوا) التي تقع على ساحل البحر الأحمر وتعد أحد أكبر المشاريع لتربية الروبيان والأسماك في المملكة ؛ ليختتم الوفد زيارته في اليوم التالي برحلة بحرية لشاطئ الشروق بجزيرة جبل الليث. وأشاد الوفد بما شاهده في محافظة الليث ومراكزها وقراها المختلفة الغنية بكنوز ومقومات تنموية وترفيهية وسياحية، ما سيجعلها قريباً وجهة تنافس الوجهات السياحية بالمملكة العربية السعودية.