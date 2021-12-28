رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بمحافظة جدة، بحضور المستشار بالديوان الملكي، رئيس اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير المنطقة، إبراهيم السلطان وأصحاب المعالي أعضاء المجلس، اجتماع مجلس هيئة تطوير المنطقة في دورته الرابعة.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد بن عمر العارضي في بداية الاجتماع مستجدات إستراتيجية المنطقة، والتحول المؤسسي للهيئة، وأبرز المبادرات والمشاريع التي تعمل عليها الهيئة.

كما اطلع المجلس على مبادرة تطوير محور الأمير محمد بن سلمان، الذي يعد أحد أهم طرق مدينة مكة المكرمة الحيوية من الجهة الغربية، ويمتد الطريق من نقطة تفتيش الشميسي إلى المسجد الحرام بطول 23 كيلومتراً مروراً ببوابة مكة المكرمة، وتقاطع طريق «مكة – جدة» السريع مع الطريق الدائري الرابع المسمّى «طريق علي بن أبي طالب»، وتُقام على امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان مشروعات عدّة تشرف عليها أمانة العاصمة المقدسة، وعدد من المواقع الاستثمارية والمخططات السكنية بمكة المكرمة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات واتخذت حيالها القرارات والتوصيات اللازمة.