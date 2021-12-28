ناقش أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص في مكتبه بحضور مدير الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المكلف العقيد موسى الشمراني، والعقيد عبد العزيز العتيبي ممثلا للإدارة العامة بالمرور بالعاصمة المقدسة خطة الطوارئ للأمطار والسيول بالعاصمة المقدسة. وتم خلال الاجتماع استعراض أعمال التهيئة والاستعداد لموسم الأمطار من خلال خطة الطوارئ المعتمدة بالأمانة، وتنقسم الخطة إلى ما قبل هطول الأمطار وأثناء وبعد الأمطار، وتهدف إلى مواجهة السيول وتجمّعات مياه الأمطار في أنحاء العاصمة المقدسة والمراكز والقرى التابعة والمشاعر المقدسة، حيث عملت الأمانة على صيانة البنية التحتية لشبكات تصريف مياه الأمطار المتنوعة بين قناة صندوقية مغلقة وقناة أنبوبية وقناة مفتوحة وقنوات تصريف سطحي وقنوات نفقية عميقة ويبلغ إجمالها الكلي بالمتر الطولي 450701 متر طولي، إضافة إلى 5 سدود بالمشاعر المقدسة، وشملت صيانة شبكات التصريف بالطرق والأنفاق، وتنظيف قنوات مجاري السيول بشكلٍ عام لضمان كفاءة التصريف فيها، كما جرى أخيراً تنظيف الأودية من الشوائب، حيث خصصت الأمانة أكثر من 300 معدة وآلية للتعامل مع الحالات المطرية، وهناك أكثر من 800 عامل سيُوزّعون في الميدان، علاوة على الإشراف المباشر من قبل أمين العاصمة المقدسة، وقد تضمنت خطة الطوارئ بيانات دقيقة عن المواقع الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار والسيول، إضافة إلى آلية التعامل والتنسيق المباشر مع الجهات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة.