أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) تسجيل 602 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، وهي أعلى حصيلة يومية للإصابات تم تسجيلها منذ 134 يوما، وتحديدا في 16 أغسطس 2021 حين تم إعلان تسجيل 604 إصابات آنذاك، فيما أعلنت اليوم أنها رصدت تعافي 147 حالة، ووفاة واحدة.

ووفقا لإحصاءات «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 553,921 حالة، وبلغت الحالات الحرجة 39 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 541,157 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8873 حالة وفاة.

ووفقا لموقع وزارة الصحة المخصص لإحصاءات كورونا واللقاحات، فقد تصدرت الرياض المدن السعودية في الإصابات الجديدة بـ179، تلتها مكة المكرمة بـ149، ثم جدة بـ122، وبعدها المدينة المنورة بـ19، وسجلت الهفوف 14 حالة، وشهدت الدمام تسجيل 13 حالة.

وسجلت الطائف والمبرز 8 إصابات في كل منهما، والخبر 7 حالات، والقطيف 6 حالات، وكل من تبوك والليث 5 إصابات في كل منهما، والجبيل 4 حالات، وشهدت 8 مدن رصد 3 إصابات في كل منها هي: خليص، أبها، خميس مشيط، جازان، المجمعة، ينبع، العلا، الخرج، وتم تسجيل حالتي إصابة في 7 مدن هي: بريدة، الباحة، الدوادمي، عنيزة، المزاحمية، شقراء، الخفجي، في حين سجلت 25 مدينة ومحافظة إصابة واحدة فقط في كل منها، هي: رفائع الجمش، الحرجة، حوطة سدير، نجران، الدلم، أبو عريش، الزلفي، الرس، الظهران، محايل، المندق، المخواة، الحناكية، حوطة بني تميم، القنفذة، بلجرشي، أملج، ضباء، تمير، البكيرية، ساجر، وادي الدواسر، أم الدوم، القريع، بللسمر.

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