حققت الإدارة العامة للتعليم بحائل إنجازا جديدا في التميّز والأداء والمبادرات الإستراتيجية، وذلك من خلال حصدها 3 من الجوائز الخاصة بجائزة أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد «بصمة» في نسختها الرابعة للعام الحالي في عدة فروع.

حيث حصد مدير عام التعليم بحائل الدكتور منذر بن عبدالله البليهد جائزة أمير حائل «بصمة» للتميّز والتي تُمنح للمسؤولين المتميزين نظير جهودهم ومتابعتهم الشخصية.

كما حققت الإدارة الجائزة في فرع «أداء» والتي تُمنح للقطاعات ذات الأداء الفاعل والمناخ الإيجابي لكافة منسوبيها.

وحققت مبادرة «الفصول التعليمية المقدمة لطلاب وطالبات ذوي انحلال الجلد الفقاعي في مركز «رحمة» من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل جائزة «مبادر» والتي تُمنح للمبادرات الإستراتيجية ذات الأثر الدائم والمستمر للقطاعات والأفراد.