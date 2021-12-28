أعلنت وزارة الصحة بدء استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهلي الماجستير والبكالوريوس في التخصصات التالية: وثائق، المكتبات والمعلومات، إدارة المعلومات، علم المعلومات، دراسات المعلومات.

وأوضحت أن التقديم سيكون متاحاً لخريجي هذا التخصصات وذلك ابتداءً من اليوم (الثلاثاء) 1443/5/24 وحتى الثلاثاء القادم الموافق 1443/6/1 عبر بوابة التوظيف (من هنا)​.

وكشفت «الصحة» أن الشروط المطلوبة هي كالتالي: وثيقة التخرج موضح فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج، الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يُتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل، والسجل الأكاديمي، شهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.