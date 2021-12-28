أحبط العاملون في إدارة مكافحة المخدرات في الأردن تهريب ربع مليون حبة مخدرة أُخفيت داخل مركبة قبل تهريبها إلى لسعودية.

وقال لـ«عكاظ» المتحدث باسم مديرية الأمن العام في الأردن العقيد عامر السرطاوي إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات، وفي إطار حملاتهم المستمرة على مهربي ومروجي وتجار المواد المخدرة، تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع قضيتين لتهريب وترويج المواد المخدرة في محافظتي الزرقاء وإربد.

وأوضح: في محافظة الزرقاء وبعد متابعة المعلومات الواردة بقيام مجموعة من الأشخاص بتجهيز كمية من حبوب الكبتاجون المخدرة لتهريبها لإحدى الدول المجاورة عبر إخفائها داخل إحدى المركبات، فقد تمكن فريق تحقيقي خاص بمتابعة تلك المعلومات وتمكن من تحديد هوية الأشخاص والمركبة المراد استخدامها لتهريب المواد المخدرة.

وأفاد بأنه: جرى إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا في القضية وضبط المركبة التي عُثر بداخلها على 250 ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة، أُخفيت بمخابئ سرية بجسم المركبة.

وفي القضية الأخرى في محافظة إربد، أُلقي القبض على أربعة أشخاص من مروجي وتجار المواد المخدرة بعد متابعة معلومات وردت حول قيامهم بحيازة وترويج المواد المخدرة وضُبط بحوزتهم بعد إلقاء القبض عليهم 21 كفاً من مادة الحشيش المخدرة، وكمية من الحبوب المخدرة و80 غراماً من مادة الكريستال المخدرة وسلاح ناري، وجرى تحويل جميع الأشخاص المتورطين في هذه القضايا إلى محكمة أمن الدولة.