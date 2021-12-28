صدر التوجيه بفصل مدير الإدارة الإعلامية في الهيئة الملكية لمدينة الرياض والتحقيق مع كل من له علاقة حيال ما نشر حول قرار مجلس إدارة الهيئة بإطلاق إستراتيجية مدينة الرياض 2030، في خبر غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة، حيث إن ما تم بالفعل هو أن مجلس إدارة الهيئة أصدر قراراً بتأخير إطلاق الإستراتيجية لعام 2022 نظراً لضخامة حجمها وعدم اكتمال عناصر مهمة فيها، وقرر المجلس أن يتم العمل على إنهائها خلال العام القادم 2022، ومن ثم إقرارها من المجلس، وإعلانها في حينه، والبدء في إطلاقها وفق الجداول الزمنية المصاحبة لها.