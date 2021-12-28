فيما رصدت «عكاظ» سحابة من الدخان غطت الأحياء السكنية (شرقي مدينة الطائف) مما شكل خطرا على المواطنين وخصوصاً كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة.

وباشرت آليات أمانة الطائف والجهات الحكومية بالمحافظة إخماد الحريق الذي اندلع بمردم النفايات العام (شرقي مدينة الطائف)، حيث باشرت فرق وآليات الأمانة مدعومة بآليات الدفاع المدني عملية إخماد الحريق منذ ساعات الصباح الباكر أمس (الإثنين).

وأوضحت أمانة الطائف أن سبب اشتعال الحريق في موقع الطمر الصحي ناجم عن قيام مجهولين ومخالفين لأنظمة الإقامة بإحراق الأسلاك والكيابل لاستخراج النحاس والمعادن ومن ثم بيعها، ما تسبب في تلوث البيئة وتضرر سكان الأحياء القريبة.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات من بعض العمالة المخالفة تتكرر باستمرار في ظل الحملات الأمنية لضبطهم، ولكنهم يقومون بإضرام الحريق في الموقع للهرب إلى الجبال المجاورة.

وأكدت الأمانة متابعة الوضع أولاً بأول ومواصلة احتواء الحريق بالتنسيق المشترك بين الأمانة والجهات المختصة، والسيطرة على الحريق.

وذكرت الأمانة أنها تسعى وبالتنسيق مع الجهات الأمنية إلى ضبط هذه العمالة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقها، ووضع حد لمثل هذه التجاوزات الخطيرة التي تمس صحة المواطنين والمقيمين، وتعرض أرواحهم للخطر.