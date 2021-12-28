أكد المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن خدمة التحقق الآلي للحالة الصحية في تطبيق «توكلنا» ستسهم في رفع معدلات الالتزام والامتثال للإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا في المولات والمراكز التجارية والمجمعات.وأوضح الحسين، خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فايروس كورونا الجديد «COVID-19»، أنه يتعين على المستهلك مسح الباركود من خلال تطبيق «توكلنا» قبل الدخول للمراكز التجارية والمجمعات للتحقق من حالة التحصين بشكلٍ آلي.وبين أنه يتعين على المنشآت التجارية وضع الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية عند المداخل، وتخصيص موظفين للتأكد من قيام المستهلكين بمسح الباركود قبل عملية الدخول، مع مراعاة الالتزام بالتباعد ووضع الكمامات.وأشار إلى أن جميع المحلات الصغيرة في قطاع التجزئة مثل: «التموينات، المغاسل، محلات الحلاقة، والخياطة» وما في حكمها، ملزمة بالتحقق بالطريقة الاعتيادية من خلال اطلاع موظف المنشأة على الحالة الصحية في تطبيق «توكلنا».يذكر أن الدخول للمنشآت التجارية مقتصر على الأفراد مكتملي التحصين (محصن)، ويستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح، وفق ما يظهر في تطبيق «توكلنا».