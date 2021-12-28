استناداً إلى الإرث العريق الذي تتمتع به، وتماشيا مع التوجهات السامية بدعم تمكين المرأة السعودية في شتى المجالات، أعلنت عبداللطيف جميل للسيارات، الموزع المعتمد لسيارات تويوتا في المملكة عن تدشين «رالي جميل» أول رالي ملاحي مخصص للسيدات في المملكة.

وتهدف عبداللطيف جميل للسيارات بالتعاون مع عبدالله باخشب من تنظيم هذا السباق إلى دعم توجهات الحكومة الرشيدة فيما يتعلق بتمكين المرأة السعودية خصوصا في رياضة السيارات كإحدى الركائز الأساسية لرؤية 2030، كما تمتد أهداف عبداللطيف جميل للسيارات لتشمل دعم جهود الدولة فيما يتعلق ببرامج جودة الحياة الذي يهدف لتحسين جودة حياة الفرد والأسرة من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية.

وفي تعليقه على تدشين «رالي جميل»، قال المدير العام التنفيذي للاتصالات التسويقية في عبداللطيف جميل للسيارات منير خوجة: «نفتخر اليوم في عبداللطيف جميل للسيارات بتدشين رالي جميل والذي سوف يرسم ملامح جديدة ومميزة لرياضة السيارات النسائية في المملكة، ولطالما كانت عبداللطيف جميل للسيارات من السباقين في دعم وتبني العديد من الفعاليات البارزة في رياضة السيارات تحت مظلة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بقيادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، وخير مثال على ذلك ما شهدناه خلال السنوات الماضية من تنظيم بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية ورالي حائل الدولي وسوف نشاهد المزيد بإذن الله خلال السنوات القادمة».

واستطرد بقوله: «إن أهدافنا من تنظيم رالي جميل تمتد لأبعد من المدى المنظور لتشمل أهدافا وطنية سامية، حيث إن تنظيم هذا الرالي سيضع أنظار المهتمين في رياضة السيارات من مختلف أنحاء العالم على مدننا التي سوف تستضيف هذا الرالي وستكون فرصة ذهبية لهم لرؤية البعد التاريخي والثقافي الذي تتميز به المملكة إضافة إلى المقومات السياحية الهائلة الجاذبة».

من جانبه، قال الكابتن عبدالله باخشب: أنا سعيد جدا بالتعاون مع عبداللطيف جميل للسيارات للتنظيم والإشراف على رالي جميل من مختلف النواحي التقنية والفنية، كما ذكر أن رالي جميل سيقام على مدى ثلاثة أيام، يبدأ من مدينة حائل وينتهي بمدينة الرياض، مرورا بمدينة القصيم، على مسافة 900 كيلومتر، حيث سيتكون كل فريق من سائقة ومساعدة، وسوف تكون المشاركة مقتصرة على 20 سائقة سوف يتم ترشيحهن من قبل اللجنة المنظمة. كما أشار بأن التسجيل سوف يبدأ يوم 27 ديسمبر عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للسياق www.rallyjameel.com.

الجدير بالذكر أن بداية مسيرة عبداللطيف جميل للسيارات في دعم الشباب وخصوصا في رياضة السيارات منذ تسعينيات القرن الماضي مع الأسطورة الكابتن عبدالله باخشب على متن تويوتا كورولا في بطولات العالم للراليات WRC مرورا بالبطولات المحلية والإقليمية للراليات وإنشاء تجمعات لتخريج أبطال وسائقين سعوديين حققوا الكثير من الإنجازات الرائعة وصولا إلى بطل العالم لراليات كروس كونتري باها ٢٠٢١ التي حقق لقبها مؤخراً الكابتن يزيد الراجحي على متن تويوتا هايلكس.