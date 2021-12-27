عقدت اللجنة العليا للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «أمن الخليج العربي 3» اجتماعها الخامس اليوم، بمقر التمرين بالمنطقة الشرقية.

وأوضح قائد التمرين التعبوي المشترك اللواء ركن شايع الودعاني، أن اللجنة استعرضت توصيات اجتماع فريق الإعداد والتخطيط الثالث، واطلعت على الخطة العامة للتمرين، التي اشتملت على مهام ومسؤوليات القوات المشاركة والمراحل الزمنية للتنفيذ، والاستعدادات والتجهيزات الفنية والأمنية اللازمة لذلك.

وأكد اللواء الودعاني أن التمرين يأتي تنفيذًا لقرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الـ(37) المتضمن الترحيب باستضافة المملكة العربية السعودية هذا التمرين، الذي يهدف إلى تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء ورفع درجة التنسيق والاستعداد والجاهزية الأمنية لمواجهة الأزمات والحالات الطارئة والتصدي لجميع التهديدات الأمنية المحتملة.