أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) تسجيل 524 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 142 حالة، ووفاة واحدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 553,319 حالة، من بينها 3437 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 40 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 541,010 حالات، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8872 حالة وفاة.

ووفقا لموقع وزارة الصحة المخصص لإحصاءات كورونا واللقاحات، فقد تصدرت الرياض المدن السعودية في الإصابات الجديدة بـ164، تلتها مكة المكرمة وجدة بـ102 في كل منهما، ثم المدينة المنورة بـ23، والدمام بـ18، والهفوف بـ14، والخبر بـ9، والليث والمبرّز بـ6 حالات في كل منهما، وسجلت كل من الطائف وأبها والخرج 5 إصابات في كل منها، فيما شهدت رابغ تسجيل 4 إصابات، ومثلها في العلا، وتم رصد 3 إصابات في كل من خليص وبريدة وخميس مشيط وينبع.

وسجلت 10 مدن سعودية إصابتين في كل منها، هي: تبوك، الباحة، جازان، الرس، الجبيل، القطيف، الظهران، ثادق، ليلى، المزاحمية، فيما تم رصد إصابة واحدة في 25 مدينة هي: حوطة سدير، أحد رفيدة، عرعر، حائل، نجران، عفيف، أبو عريش، بيشة، الدوادمي، طريف، عنيزة، بقيق، البجادية، ظهران الجنوب، بيش، بلجرشي، حفر الباطن، السليل، القويعية، شقراء، البكيرية، الخفجي، الحجرة، سيهات، السحن.

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