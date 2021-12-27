شارك 40 قائداً كشفياً في برنامج (معالم مكة) أحد برامج قسم النشاط الكشفي بإدارة النشاط الطلابي بتعليم مكة المكرمة. وشملت العديد من المعالم والمواقع مثل الجبال والأودية والمشاعر المقدسة وأسماؤها والأحداث التي مرت بها عبر التاريخ مع شرح للسيرة النبوية حسب المواقع التي ارتبطت بسيرة الرسول صل الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها مثل شعب بني هاشم وفتح مكة وجبل حراء وموقع بيعة العقبة الأولى والثانية مرورا بالمشاعر المقدسة والمعالم التاريخية بها، كما شاهد القادة القصر الملكي في حي المعابدة الذي كان مقراً لسكن الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- واستمعوا إلى شرح من قبل رئيس جمعية اتحاد المرشدين عبدالعزيز بخش عن جهود حكومة المملكة والمشاريع الجبارة والإمكانيات التي جندتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام ليؤدوا نسكهم في يسر وسهولة مثل مشروع الجمرات وتطوير المشاعر المقدسة.