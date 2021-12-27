أشاد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز بالتعامل الاحترافي من رجال الدوريات الأمنية بالمنطقة بعد مُعالجتهم لعدد من الحالات الأمنية والجنائية.

وأثنى أمير المدينة خلال استقباله لرجال الأمن اليوم بديوان الإمارة بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالرحمن المشحن، بالأعمال البطولية لرجال الأمن وتعاملهم المميز مع كافة الظروف نظير ما تلقوه من تدريبات عالية ومتقنة، مُتمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح لخدمة وطنهم والحفاظ على أمنه.

من جهته، أعرب اللواء المشحن عن شُكره لأمير المنطقة على تكريمه لهؤلاء الأبطال الذين أسهمت جهودهم ولله الحمد في إنهاء الحالات الأمنية بمهنية واحترافية، مُثمناً كلمات الأمير فيصل بن سلمان لرجال الأمن وتشجيعه المُستمر لهم لتحقيق الأهداف المنشودة.