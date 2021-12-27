أكدت المديرية العامة للجوازات ضرورة حجز موعد إلكتروني من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر»، وذلك عند تسلّم جواز السفر السعودي بعد الإصدار أو التجديد بعد (3) أيام عمل من تاريخ تنفيذ الطلب، وذلك من خلال اختيار خدمة (المواعيد - الجوازات - استلام جواز السفر السعودي).

ودعت «الجوازات» المواطنين إلى الاستفادة من خدماتها الإلكترونية المقدمة، التي تتيح خدمة إصدار وتجديد جواز السفر وتسليمه عبر العنوان الوطني من البريد السعودي (سُبل)، مؤكدة أهمية المحافظة على جوازات السفر داخل وخارج المملكة وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة.