نفذت أمانة منطقة حائل منذ بداية عام 2021 وحتى اليوم 248.448 جولة رقابية ميدانية ومازالت مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، إلى جانب 4634 جولة مشتركة مع القطاعات المعنية للتشديد على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية والاشتراطات البلدية وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة ومحافظاتها.

وأوضح أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن أمانة المنطقة وبلدياتها كثفت جهودها الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، حيث تم تحرير 13.377 مخالفة جرى رصدها على منشآت لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية شملت عددًا من الأسواق والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات، وتم إغلاق 1.790 منشأة مخالفة، ومصادرة وإتلاف 23.487 كجم من المواد الغذائية التالفة، وقامت فرق النظافة بنحو 148.510 جولات رفعت خلالها 465.516 طنا من النفايات، وإزالة 791.645 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات وتطهير وتعقيم المعدات والآليات والحاويات 1.545.085 مرة خلال العام.

وأضاف الزايدي أن جولات الفرق الرقابية في أمانة المنطقة وبلدياتها مستمرة لمتابعة الأسواق والمتاجر والمولات وأماكن التجمعات للتحقق من الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة وصحة الجميع، مقدماً شكره للمنشآت التي سجلت مستوى متقدما في الامتثال، والتي انعكست على جودة خدماتها، كما قدم شكره للمواطنين والمقيمين على مساهمتهم الفعالة في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر مركز البلاغات 940 ليتم معالجتها.