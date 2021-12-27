باشرت آليات أمانة الطائف والجهات الحكومية بالمحافظة على إخماد الحريق الذي اندلع بمردم النفايات العام شرق مدينة الطائف، حيث باشرت فرق وآليات الأمانة مدعومة بآليات الدفاع المدني عملية إخماد الحريق منذ ساعات الصباح الباكر اليوم (الإثنين). وأوضحت أمانة الطائف أن سبب اشتعال الحريق في موقع الطمرر الصحي ناجم عن قيام مجهولين ومخالفين لأنظمة الإقامة بإحراق الأسلاك والكيابل لاستخراج النحاس والمعادن ومن ثم بيعها، ما تسبب في تلوث البيئة وتضرر سكان الأحياء القريبة، مشيرة إلى أن هذه الممارسات من بعض العمالة المخالفة تتكرر باستمرار في ظل الحملات الأمنية لضبطهم، ولكنهم يقومون بإضرام الحريق في الموقع للهرب إلى الجبال المجاورة. وأكدت الأمانة متابعة الوضع أولاً بأول ومواصلة احتواء الحريق بالتنسيق المشترك بين الأمانة والجهات المختصة، ومن المتوقع السيطرة على الحريق خلال الساعات القادمة. وتؤكد الأمانة أنها تسعى بالتنسيق مع الجهات الأمنية إلى ضبط هذه العمالة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقها، ووضع حد لمثل هذه التجاوزات الخطيرة التي تمس صحة المواطنين والمقيمين، وتعرض أرواحهم للخطر. ورصدت «عكاظ» سحابة من الدخان غطت الأحياء السكنية المجاورة، ما تشكل خطرا على المواطنين، خصوصا كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة.