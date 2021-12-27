أبان المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، بدء مرحلة مهمة لامتثال أكبر في المنشآت التجارية لحماية المجتمع، فقد كان في السابق يتطلب دخول المستهلك للمنشأة التجارية اطلاع الموظف على الحالة الصحية في تطبيق توكلنا، وأصبح الآن الدخول للمولات والمجمعات والمنشآت التجارية الكبرى بآلية جديدة من خلال مسح الباركود لكل مستهلك عند الدخول، كما يتعين على المنشآت التجارية تخصيص مراقبين للتأكد من قيام المستهلكين بمسح الباركود قبل الدخول.ولفت الى أن جميع المحلات الصغيرة في قطاع التجزئة مثل: «التموينات، المغاسل، الحلاقين، الخياطين» ملزمة بالتحقق (بالطريقة الاعتيادية من خلال اطلاع موظف المنشأة على الحالة الصحية في تطبيق توكلنا) وعدم السماح بدخول غير مكتملي التحصين. وشدد على أن المنشآت المتهاونة وغير الملتزمة ستكون عرضة لعقوبات تراوح بين 10 آلاف و100ألف ريال، وتتضاعف حال التكرار، وقد تصل للإغلاق. وأضاف متحدث التجارة أنه اعتبارا من 1 فبراير 2022 سيكون الدخول للمنشآت والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي مقتصرا على «مكتملي التحصين» والحاصلين على الجرعة التنشيطية الثالثة، للفئات 18 سنة فما فوق، ولمن مضى 8 أشهر على حصولهم على الجرعة الثانية، مع إمكانية أخذ الجرعة التنشيطية بعد 3 أشهر من الجرعة الثانية، ولا يشمل ذلك الأطفال أو الفئات المستثناة من أخذ اللقاح بحسب ما يظهر في تطبيق «توكلنا».وأشار الحسين إلى أنه في نهاية العام تزداد عروض التخفيضات التجارية، وهناك 5300 ترخيص تخفيضات مُنحت للمنشآت التجارية في ديسمبر، والمنشآت التي تجري تخفيضات عليها الالتزام بالاحترازات والتأكد من استيفاء المتسوقين للتحصين وارتداء الكمامة وتطهير المرافق والأسطح وعربات التسوق، وتشجع الوزارة على توفير المنتجات المخفضة عبر المتاجر الإلكترونية لتجنب الازدحام أثناء التسوق.