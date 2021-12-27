سجلت اللجنة المنظمة لقمة «مستقبل المعادن» بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية و«تعاونية الجيولوجيين السعوديين» جولات استباقية قبل القمة للمدينة المنورة وجدة والرياض، وعقدت ثلاث ورش بعنوان «يوم الجيولوجيا والتعدين».وأبلغ مدير التواصل لقمة مستقبل المعادن المهندس طارق القويفل «عكاظ»، أن قمة مبادرة دولية تنظمها السعودية في يناير القادم، لتعزيز التعدين وفتح الفرص في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا وتحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.وتجمع القمة أبرز المؤثرين في صناعة التعدين العالمية وجذب الاستثمار وتنمية القطاع. ومن المتوقع أن يستقطب الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام أكثر من ٢٠٠٠ مشارك من ٩٥ دولة و١٥٠ مستثمرا و١٠٠ متحدث عالمي و١٠٠ شركة تعدين و١٥ رئيس دولة ووزيرا.وأضاف القويفل أن القمة تهدف لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة وإقامة الشراكات وتحقيق المعرفة الفنية والإحاطة بالتقنيات الرائدة في مجال التعدين، ورفع مستوى الإدراك بأهمية صناعة التعدين في السعودية والمنطقة بشكل عام.وعن فعاليات القمة أوضح مدير التواصل أن القمة سيسبقها اجتماع وزاري يشارك فيه ما يقارب ١٥ من الممثلين رفيعي المستوى من المنطقة لمناقشة القضايا الإستراتيجية المتعلقة بصناعة التعدين، وفي اليوم التالي يفتتح المؤتمر الذي يحضره أكثر من ٢٠٠٠ من الأمراء والوزراء وكبار قادة قطاع التعدين والصناعات لاستعراض جوانب التطوير في السعودية وبرنامج تحولها وجذب الاستثمار إلى الركيزة الثالثة لاقتصادها المتنوع من الموارد، فضلا عن ورش عمل ومعرض مصاحب للمؤتمر لتقديم التقنيات التي ستسهم في تأسيس صناعة التعدين المستقبلية، التي ستلعب دورا هاما لبناء المنظومة التعدينية في السعودية، وإقامة ورش «التعدين في يوم» بمنطقة المدينة المنورة وجدة والرياض، وستعطي مجالات للجيولوجيا والاستكشاف وتطوير المناجم، وسيتم تقديم عروض تعريفية للمستثمرين.