رعى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، حفل جائزة سموّه «بصمة» في نسختها الرابعة، بحضور نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل والأمير سعد بن عبدالعزيز بن سعد ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ورئيس هيئة الطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج ونائب وزير النقل المهندس بدر بن عبدالله الدلامي ورئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح ونائب وزير التعليم المكلف الدكتور سعد بن سعود الفهيد والمهندس احمد بن حسن باظريس الرئيس التنفيذي لمركز جودة الحياة والمهندس محمد بن ناصر الجاسر مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك في منتزه المغواة بحائل.

وقال أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز في كلمة له خلال الافتتاح: أصحاب السمو أصحاب المعالي أصحاب السعادة أهلا بكم في بصمة وبصمة لكل بصمة وضعت بصمة لتكون بصمة تستحق البصمة. عطاء رائع لأداء أمثل فكان التميز يحاكي الإبداع لتصبح مبادرة في ظل ملك زعيم وولي عهد عظيم وشعب كريم يسعى للعالمية في شتى المجالات بكل جدارة وثبات.

وحقق جائزة بصمة بفرع «تميز» رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل، والدكتور منذر بن عبدالله البليهد، والدكتور عبدالعزيز بن محمد الحميضي، والدكتور فهد بن معيض الحسني، والمهندس مشعل بن سعود التميمي، وأنور بن علي الغصاب، وفريح بن محمد العياد، وفهد بن محمد العفنان، وعبدالعزيز حمود الغرير، وخالد بن علي الباحوث، وسلطان بن عوض الشعيب.

ونال جائزة أمير حائل في «بصمة» وزارة النقل والخدمات اللوجستية ووزارة البيئة والمياه والزراعة، كما نال الجائزة بفرع «عطاء» المهندس سعود بن علي الصقيه، وعبدالله بن صالح العثيم، وعواد بن جزاع الرضيمان.

وحصل على الجائزة بفرع «مبادرة» للجهات الحكومية والخاصة والأفراد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل وهيئة الذكاء الاصطناعي، واللواء الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله العبيداء، ومحمد بن فهيد الشمري، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، والجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بحائل والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني.

كما حقق جائزة أمير حائل «إبداع» صالح بن عبدالله السيف، ويوسف بن عوده الشمري، وسلطان بن سليمان العنزي، ومشاري بن عبدالله الجميلي، وسلطانه العنزي، وجامعة حائل، وهيئة تطوير منطقة حائل، ونادي الصم بحائل، ومتحف ومقهى أجا وسلمى بحائل.

فيما حصل على جائزة أمير حائل بفرع «أداء» الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، وجمعية رفاق.

وتهدف جائزة بصمة في نسختها الرابعة وبفروعها الستة إلى تحفيز وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة وفعالية التأثير في المجتمع، وتُمنح للمشاريع التي أحدثت نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة بمنطقة حائل، وتقدم للقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة والأفراد، وتتضمّن جائزة بصمة ٥ فروع: (إبداع، مبادرة، عطاء، تميز، أداء).

وتأتي جائزة أمير منطقة حائل (بصمة) في عامها الرابع حرصاً واهتماماً من سموّه على دعم التنمية والتطوير في المنطقة، وتذليل كافة التحديات والصعوبات أمام المبدعين ومنسوبي الجهات الحكومية والقطاع الخاص وكذلك على مستوى الأفراد.