قام أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بزيارة شيخ الخطاطين عثمان طه في منزله مهنئاً إياه بصدور القرار السامي بمنحه الجنسية السعودية على ما قدمه في خدمة القرآن الكريم طوال 38 عاماً ومنها؛ خطّه بيده 12 نسخة للمصحف الشريف بالروايات المعتمدة.

وفي سياق الزيارة أكد الأمير فيصل بن سلمان أن الشيخ عثمان طه أحق بالتكريم في مهبط الوحي وقبلة الإسلام، مشيداً بجهوده المتميزة وسمعته الحسنة في العالم الإسلامي من خلال عمله بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف منذ الثمانينات الميلادية.

بدوره أكد الشيخ عثمان طه الذي تلقى وأسرته خبر منحه الجنسية بفرحة غامرة، اعتزازه بهذا التكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله الذي يعكس العناية التي توليها المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً بالقرآن الكريم وأهله، كما ثمن خطاط المصحف زيارة أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان معتبراً أنها جاءت تجسيداً للفرحة الغامرة التي عبّر عنها أهالي وأعيان المدينة منذ اللحظات الأولى لإعلان القرار السامي.