أمير حائل يدشن 16 مشروعاََ مائياََ وبيئياََ بـ361 مليون ريال

دشن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد 16 مشروعاََ مائياََ وبيئياََ بتكلفة بلغت 361 مليون ريال لخدمة أكثر من 35 ألف مستفيد، بحضور نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي التي شملت تنفيذ شبكات وتوصيلات للصرف الصحي، وتنفيذ 4 سدود خرسانة، وتنفيذ 3 مراحل من مشروع حائل الشامل، وتنفيذ محطتين لمعالجة مياة الصرف الصحي.

وتهدف المشاريع لرفع الضرر البيئي، ودعم الاستدامة المائية والبيئية، وتأمين مياه للشرب، وزيادة تغطية نسبة الخدمات في المنطقة.