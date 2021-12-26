انطلاق أعمال المجلس الاستشاري بجامعة الملك خالد

انطلقت أعمال المجلس الاستشاري لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بجامعة الملك خالد بعدما أصدر رئيس الجامعة الدكتور فالح السلمي، قراراً إدارياً بتشكيله، ويضم 27 عضواً وعضوة.

ويأتي انعقاد الاجتماع الأول للمجلس، والذي شهده رئيس الجامعة، إثر صدور موافقة وزير التعليم على إقرار اللائحة التنظيمية للمجلس وفق توصية مجلس الجامعة. وأكد رئيس الجامعة خلال الاجتماع، أهمية ودور المجلس في تحقيق كل ما يخدم الجامعة وتطوير أعمالها، وتفعيل أدوار أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، مشدداً على أهمية توصيات المجلس بصفته يمثل شريحة كبيرة ومهمة من منسوبي الجامعة.