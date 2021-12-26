بدأت ⁧‫بلدية القريات⁩ بالتعاون مع عدة جهات حكومية بأعمال إزالة المباني الآيلة للسقوط، ضمن لجنة مشكلة لتحسين المشهد الحضري بالمحافظة.

فيما تواصل البلدية جولاتها الرقابية والتفتيشية للحد من تفشي ⁧‫فايروس كورونا⁩ بجولات على المنشآت التجارية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، نتج عنها تحرير ٧ مخالفات، وإتلاف 44 كيلوغرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، حرصاً على سلامة المواطن والمقيم.

وأكدت البلدية انها مستمرة بالجولات التفتيشية والمفاجئة على جميع المنشآت بالمحافظة.

من جهة أخرى، أنهت بلدية محافظة القريات تطوير وتحسين أعمالها في المجسمات الجمالية والهندسية في ميداني داخل المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القريات المهندس فهد العنزي لـ«عكـاظ» أن تحسين وتطوير المجسمات الجمالية يأتي في إطار أهداف وخطط البلدية الرامية إلى إضفاء الجوانب الجمالية المختلفة لشوارع وميادين المحافظة ومن ضمن مشروع تجميل ميادين وطرق القريات وتحسين البيئة وتعزيز البُعد البصري وتحسين المشهد الحضري في المحافظة.

وأشار إلى أن البلدية تستكمل جميع الميادين وإعادة تحسينها بهدف تحسين الطابع البصري والجمالي.