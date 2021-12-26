اجتمع مدير ادارة أسواق النفع العام والمسالخ بفرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بمنطقة مكة المكرمة المهندس جمعان الزهراني مع عدد من المستثمرين في مجال تشغيل المسالخ في العاصمة المقدسة لإعداد الخطط التنظيمية لتشغيل المسالخ قصيرة وبعيدة المدى.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات المبكرة لموسم رمضان المبارك عبر خطة عمل وتوزيع العمالة والجزارين وتنظيم ورديات العمل، ومناقشة طريقة التخلص من المخلفات والمعدات والآليات المستخدمة والاستعدادات لموسم حج العام الحالي ودراسة التحديات ووضع البرنامج السنوي المختص بعيد الأضحى المبارك الذي يخضع للتقييم والتطوير والزيادة، وتكثيف الرقابة، ومناقشة الدراسة التي أعدت حول المسالخ ودعم المبادرات، إضافة إلى تقييم مبادرات التطبيقات الإلكترونية للأضاحي، مثل تطبيقات بيع اللحوم عن طريق التطبيقات الإلكترونية لذبح وتوصيل اللحوم تحت إشراف صحي كامل لضمان سلامة الذبيحة وخدمة المواطنين لمنازلهم دون الحاجة للذهاب للمسالخ لتجنيب المواطنين الازدحام بالمسالخ والشراء عن طريق تلك التطبيقات المعتمدة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.