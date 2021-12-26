أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) تسجيل 389 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 124 حالة، ووفاة واحدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 552,795 حالة، وبلغت الحالات الحرجة 33 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 540,868 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8871 حالة وفاة.

ووفقا لموقع إحصاءات وزارة الصحة لإصابات كورونا اليومية، فقد جاءت الرياض أعلى المدن بالإصابات بـ122 حالة، ثم جدة بـ81 حالة، تلتها مكة المكرمة بـ76 حالة، ثم المدينة المنورة بـ14 حالة، ثم الخبر 11 حالة، تلتها الهفوف بـ10 حالات.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.