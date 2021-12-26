أعلنت وزارة الصحة إتاحة الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا للفئة العمرية من (16) سنة فأعلى، بعد مضي 3 أشهر من أخذ الجرعة الثانية.

وأفادت وزارة الصحة أن هذه الخطوة تأتي نظرا لأهمية الوقاية من متحورات «كوفيد-19»، مشيرة إلى أنه يمكن حجز مواعيد التطعيم عبر تطبيقي «صحتي» و«توكلنا».

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت يوم الاثنين الماضي 20 ديسمبر 2021 إتاحة حجز مواعيد التطعيم بالجرعة التنشيطية المعززة من اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بعد مرور 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، وذلك نظرا لأهمية الوقاية من المتحورات، وآخرها متحور «أوميكرون»، في حين أنه قد صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية مطلع شهر ديسمبر الجاري، بأنه بدايةً من 29 جمادى الآخرة 1443 الموافق 1 فبراير 2022، سيتم اعتبار تلقي الجرعة التنشيطية شرطاً لاستمرار ظهور حالة «محصّن» في تطبيق «توكلنا»، لكل من مضى على تلقيه الجرعة الثانية 8 أشهر أو أكثر، وذلك للفئات العمرية 18 عاماً فأكبر، لتعمد وزارة الصحة إلى التوضيح بأن الجرعة التنشيطية متاحة لمن أكمل 6 أشهر من الجرعة الثانية، إلا أنه ولأهمية الوقاية من متحورات كورونا، ولزيادة الجهود في مواجهة الجائحة، فقد قلّصت وزارة الصحة الفترة إلى 3 أشهر.