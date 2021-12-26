افتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص صباح اليوم، مشروع ممشى أم المؤمنين زينب الهلالية، وذلك في حي الشوقية بمكة المكرمة. ويقع الممشى على امتداد 2 كيلومتر، وبعرض 35 مترا، ويضم عددا من الساحات والمجسمات الجمالية الممتدة على طوله، بإلاضافة إلى الجلسات المظللة والألعاب المنوعة، كما يضم الممشى نافورة تفاعلية استعراضية، وكذلك 12 شاخصا تقع في ساحة (أمهات المؤمنين) ويحمل كل منها اسم واحدة من زوجات (الرسول عليه الصلاة والسلام)، وبعض المعلومات عنها. وتحتوي الساحة على شلال مائي يحيط بإحدى الساحات المرتفعه بها، كذلك ساحة مخصصة مقامة على هيئة الحارة المكية القديمة بطرازها العمراني الفريد، ومجسم (الصمدية) وهو مجسم منحوت يحمل إحدى سور القرآن الكريم. وفي منتصف الممشى تقع ساحة أم المؤمنين زينب الهلالية، وهي الساحة الرئيسية فيه. ويضم الممشى 23 جلسة عائلية، و70 مقعدا موزعة على طول الممشى، بإلاضافة إلى 229 عمودا للانارة متفاوتة الطول، وكذلك 107 نخلات ونحو 2000 زهرة منوعة، كما يحتوي المشروع على مصلى ودورات مياه وملعب لكرة قدم وآخر للسلة. «عكاظ» التي واكبت الحدث التقت بأمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص الذي أكد في حديث خاص للصحيفة، أن الدعم اللامحدود الذي وجدته الأمانة من قبل القيادة الرشيدة هو الذي مكن من إقامة مثل هذه المشاريع الجميلة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة ومعالجة التشوهات البصرية و الرقي بالمشهد الحضري، وردا على سؤال بخصوص تكرار إقامة مثل هذه المشاريع في أحياء مكة المتفرقة أوضح القويحص أن خطة الأمانة تهدف إلى إقامة مثل هذه المشاريع المتميزة، والتي تعكس اهتمام الأمانة بسكان العاصمة المقدسة وتوفير كافة السبل التي تضمن لهم جودة الحياة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الموضوع رهن للميزانيات القادمة التي سيتاح للامانة من خلالها العمل على تطوير و تحسين عدد كبير من المحاور والشوارع الرئيسية في مكة المكرمة لتحسين المشهد الحضري وتوفير الخدمات للمواطنين.