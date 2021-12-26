سجلت محافظتا القريات وطريف شمالي المملكة فجر اليوم درجة حرارة (-1) مئوية، كأدنى درجة حرارة على مستوى المملكة، وبحسب بيانات المركز الوطني للأرصاد، بلغت درجة الحرارة في مدينة تبوك (3) مئوية، وفي حائل (5) مئوية.

وأكد المركز في تقرير له أن الأجواء الشتوية الماطرة ستكون ابتداءً من ⁧‫الثلاثاء⁩ القادم على: ‏⁧‫مكة المكرمة⁩ ⁧‫والباحة⁩ ⁧‫وعسير⁩ ⁧‫والرياض⁩ ⁧‫والقصيم⁩ ⁧‫والشرقية⁩ ⁧‫وتبوك⁩ ⁧‫والحدود الشمالية⁩ ⁧‫والجوف⁩ ⁧‫وحائل⁩.

ورفع أهالي الشمال استعداداتهم للبرد خصوصاً في ذروته، إذ شهدت محطات الوقود زحاماً لتعبئة الكيروسين،، مع ارتفاع الطلب عليه كونه وسيلة التدفئة الأكثر انتشاراً في الشمال.

فيما أشعل أهالي محافظة القريات بالمنطقة الشمالية فتائل وسائل التدفئة لمجابهة موجة البرد، ولجأ عدد من السكان إلى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة «الفروة» احتماء من موجة البرد التي أسموها بـ«الجميدة»، فيما أحيت بعض الأسر عادات الشتاء والممثلة في الالتفاف حول شبة النار وتناول وجبة المنسف وفتة الديبس من أجل تدفئة الجسم.