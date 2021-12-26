كشف الصندوق السعودي للتنمية أن إجمالي القروض التنموية التي قدمتها الحكومة السعودية لسريلانكا من خلال الصندوق منذ تأسيسه في عام 1975 وحتى اليوم، بلغ 15 قرضا تنمويا لتنفيذ 13 مشروعا في قطاعات المياه والطاقة والصحة والطرق والتعليم، بإجمالي 425 مليون دولار، لتحقيق الرخاء والازدهار لشعب سريلانكا.

وقالت السفارة في بيان صحفي نشرته اليوم (الأحد): استكمالا لتنفيذ القروض المقدمة من السعودية الخاصة بتمويل المشاريع التنموية التي تقدمها جمهورية سريلانكا في إطار ما يربط القيادتين والشعبين من علاقات مميزة، سيجري وفد من الصندوق السعودي للتنمية برئاسة الرئيس التنفيذي سلطان بن عبدالرحمن المرشد، زيارة رسمية لجمهورية سريلانكا اليوم، لافتتاح مشروع «تحسين طريق بيرادانيا - بادولا - تشينكالادي»، ووضع حجر الأساس لمشروع «تطوير منطقة جامعة وايامبا».