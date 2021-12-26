ينفذ معهد الأئمة والخطباء بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة اليوم (الأحد) مبادرة (الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة).وتتضمن المبادرة مجموعة من المحاضرات يقدمها نخبة من الوعاظ والمختصين والأكاديميين، وتستهدف نحو 100 ألف ما بين إمام ومؤذن وخطيب وأكثر من 11 ألف مراقب ومراقبة بعموم مناطق المملكة.وأوضح المدير العام لمعهد الأئمة والخطباء عيسى كاملي، أن المبادرة تأتي ضمن خطة معهد الأئمة والخطباء في تنفيذ برامجه للعام الحالي متناولة عدداً من العناوين المهمة هي: أمانة تطوير الأداء، والتأصيل الشرعي للانتماء والمواطنة، وأهمية لزوم الجماعة والتحذير من التحزبات (الإخوان، والسروريين، والتبليغ).ويأتي تنظيم هذه المبادرة ضمن الجهود المتواصلة التي تقدمها الوزارة لتطوير قطاعاتها ومنسوبي المساجد، كما تتضمن البرامج العلمية والعملية التي يسعى المعهد من خلالها إلى إبراز رسالة المساجد في تعزيز الانتماء الوطني.