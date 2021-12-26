واصل مشروع دعم التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظات عدن، لحج، تعز، الحديدة، حضرموت، حجة، مأرب، تقديم خدماته الطبية والتغذوية لـ26191 مستفيداً خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2021.وجرى فرز 5486 طفلاً، وتقديم العلاج لـ217 طفلاً من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 407 حالات من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ1137 طفلاً لوقايتهم من سوء التغذية، فيما جرى فرز 3006 مستفيدات من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ686 مستفيدة، فيما حصلت 2152 امرأة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل (IMCI)، كما استفادت 10670 مراجعة من أنشطة التوعية، و2430 امرأة من ركن المشورة.يأتي ذلك امتداداً لدور المملكة الإنساني؛ ممثلة بالمركز لدعم المحتاجين الذين يعانون من سوء التغذية في اليمن، والأمهات الحوامل والمرضعات، استشعاراً لمسؤوليتها الإنسانية تجاه الشعب اليمني الشقيق والوقوف معه للتخفيف من معاناته.