علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن أمانة العاصمة المقدسة تعكف على دراسة استثمارية موسعة تهدف إلى الاستفادة من المساحات الكبيرة المخصصة لمواقف سيارات الحجاج والمعتمرين على مداخل مدينة مكة المكرمة.وأوضحت المصادر أن الدراسة التي تعدها الأمانة تمهيداً لرفعها بعد الانتهاء منها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اقترحت أن يتم تخصيص كل موقف سيارات ليكون وجهة تسوق محددة لصنف معين من البضائع، بحيث يكون موقف سيارات الشرائع مخصصاً لمحلات الأثاث المنزلي الكبرى، وحجز سيارات طريق جدة السريع مخصصاً لماركات الملابس العالمية، وحجز طريق الليث مخصصاً لوكالات السيارات، كما ستضم مواقف السيارات إزاء هذه المجمعات المتخصصة مطاعم ومقاهي وأماكن للترفيه، ستطرح للمستثمرين حتى يتم تشغيلها والاستفادة منها.