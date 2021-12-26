أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، للفترة من 16/‏‏ 12/‏‏ 2021 حتى 22/‏‏ 12/‏‏ 2021، عن ضبط 15076 مخالفاً بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة، منهم 7777 مخالفاً لنظام الإقامة، و5375 مخالفا لنظام أمن الحدود، و1924 مخالفاً لنظام العمل.ثانيا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 208 أشخاص؛ 64% منهم يمنيو الجنسية، و28% إثيوبيو الجنسية، و8% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 34 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، كما تم ضبط 27 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 92304 وافدين مخالفين، منهم 83125 رجلا، و9179 امرأة.وبحسب الحملات الميدانية، تمت إحالة 81670 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2242 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8875 مخالفا.وأكدت وزارة الداخلية، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.