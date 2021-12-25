أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان، وأودى بحياة شخصين وإصابة 7 آخرين، جراء سقوط مقذوف أطلقته مليشيا الحوثي.وأكدت مصر في بيان أصدرته وزارة الخارجية، أمس، وقوفها وتضامنها مع المملكة في سبيل التصدي لهذه الهجمات الإرهابية الدنيئة التي تمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي وتهديداً سافراً للأمن والاستقرار في المنطقة، مشددةً على موقف مصر الثابت من دعم ما تتخذه المملكة من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة شعبها، وعلى الارتباط الوثيق بين الأمن القومي بالبلدين.كما دانت الأردن استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية منطقتي جازان ونجران بمقذوفين، ما أسفر عن وقوع حالتي وفاة في جازان، وإصابة عدد آخر من الأشخاص.وشدد الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، وقوف بلاده إلى جانب السعودية في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها.وأدانت مملكة البحرين، بشدة إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية مقذوفات تجاه الأراضي السعودية، معربة عن تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا ولحكومتي السعودية والجمهورية اليمنية، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وأكدت خارجية البحرين تضامن مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي ترتكبها مليشيا الحوثي بشكل متعمد وممنهج في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.واعتبرت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استهدافات الحوثي للأراضي السعودي والتسبب في ضحايا في الأرواح هو عمل جبان وتصعيد خطير يستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية والمدنيين من تهديدات الحوثيين، مؤكدة دعمها ووقفها مع المملكة وأن أمن المملكة هو أمن الإمارات.فيما دعت وزارة الخارجية الباكستانية الحوثيين إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات، وجددت دعمها وتضامنها الكامل مع المملكةوأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي «الجبان» الذي تعرضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، وأكد أن استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية في ممارساتها اللاأخلاقية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك في استهداف الأحياء المدنية يرقى إلى جريمة حرب بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده، وأن استهدافها بشكل ممنهج ومتعمد، واستهداف المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، هو انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الممارسات الحوثية. وجدد الحجرف، تضامن دول المجلس مع المملكة ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مؤكدًا ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات وموقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة. وطالب البرلمان العربي بضرورة اتخاذ الأمم المتحدة مواقف حازمة تجاه هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها، مؤكداً مساندته المطلقة لكل الإجراءات التي تقوم بها المملكة لحماية أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها، ولقوات التحالف لمجابهة تلك التهديدات والتصدي للأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه المليشيا.وأكد البرلمان العربي في بيان له، أمس، أن هذا العمل الإجرامي المتعمد الذي تحاول من خلاله مليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والمنشآت المدنية بالمملكة العربية السعودية، وهو إنتهاك صارخ للقوانين الدولية كافة.